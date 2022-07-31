Тренер forZe рассказал, что думает о карьере BoombI4

Профессиональный тренер forZe по CS:GO Артем Fierce Иванов рассказал, что думает о карьере экс-капитана NaVi Кирилла BoombI4 Михайлова.

«Даже не задавались вопросом взять в команду BoombI4, ротация всегда должна быть оправданна и своевременна, кадры менять пока не планировали. Скажу, что он не пропадет, у Кирилла большой багаж турниров на высшем уровне. Думаю, небольшой отдых ему сейчас будет как нельзя кстати, после чего его наверняка будут ждать предложения от команд тиром повыше», — цитирует Иванова Cybersport.metaratings.ru.

26 июля BoombI4 заявил, что хочет попасть в команду из Европы.