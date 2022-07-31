Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 12:15

Тренер forZe рассказал, что думает о карьере BoombI4

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Профессиональный тренер forZe по CS:GO Артем Fierce Иванов рассказал, что думает о карьере экс-капитана NaVi Кирилла BoombI4 Михайлова.

«Даже не задавались вопросом взять в команду BoombI4, ротация всегда должна быть оправданна и своевременна, кадры менять пока не планировали. Скажу, что он не пропадет, у Кирилла большой багаж турниров на высшем уровне. Думаю, небольшой отдых ему сейчас будет как нельзя кстати, после чего его наверняка будут ждать предложения от команд тиром повыше», — цитирует Иванова Cybersport.metaratings.ru.

26 июля BoombI4 заявил, что хочет попасть в команду из Европы.

0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
«Факел» красиво вернул РПЛ в Воронеж. «Динамо» в шоке, колхозный панк победил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова назвала возможную причину отказа в выдаче визы киберспортсмену Москаленко
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости