Xbox поддержала заявление PlayStation против «систематического расизма»
08:05
Twitter-аккаунт Xbox репостнул заявление PlayStation, посвященное протестам в США. В заявлении осуждает «систематический расизм» и выражается поддержка афроамериканскому сообществу.
We stand together ?? https://t.co/HMZNHeNzLd— Xbox (@Xbox) June 1, 2020
1 июня Sony отложила на неопределенный срок презентацию игр для PlayStation 5, запланированную на 4 июня. Представители компании заявили, что текущая ситуация не подходит для развлечения и празднования.
25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания. Инцидент вызвал волну массовых беспорядков в городе, после начала которых были уволены четверо сотрудников полиции, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.
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