Xbox поддержала заявление PlayStation против «систематического расизма»

Twitter-аккаунт Xbox репостнул заявление PlayStation, посвященное протестам в США. В заявлении осуждает «систематический расизм» и выражается поддержка афроамериканскому сообществу.

1 июня Sony отложила на неопределенный срок презентацию игр для PlayStation 5, запланированную на 4 июня. Представители компании заявили, что текущая ситуация не подходит для развлечения и празднования.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания. Инцидент вызвал волну массовых беспорядков в городе, после начала которых были уволены четверо сотрудников полиции, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.