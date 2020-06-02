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Xbox поддержала заявление PlayStation против «систематического расизма»

08:05

Twitter-аккаунт Xbox репостнул заявление PlayStation, посвященное протестам в США. В заявлении осуждает «систематический расизм» и выражается поддержка афроамериканскому сообществу.

1 июня Sony отложила на неопределенный срок презентацию игр для PlayStation 5, запланированную на 4 июня. Представители компании заявили, что текущая ситуация не подходит для развлечения и празднования.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания. Инцидент вызвал волну массовых беспорядков в городе, после начала которых были уволены четверо сотрудников полиции, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/xbox-podderzhala-zayavlenie-playstation-protiv-sistematicheskogo-rasizma

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