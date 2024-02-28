В Steam появились сразу два бесплатных хоррора

В Steam вышли сразу две бесплатных игры в жанре хоррор. Steamboat Willie заставит игроков спасаться от кошмарной версии Микки-Мауса — даже само название игры отсылает к «Параходику Вилли», одному из первых мультфильмов о самой знаменитой мыши в мире. К слову, и графика игры точно так же стилизована под анимацию.

Фото Team Junkfish

Фото lilleBror

Monstrum 2 — кооперативный хоррор, в котором команде из нескольких игроков предстоит спасаться от монстров посреди процедурно-генерируемых уровней. Часть команды играет за монстров — естественно, их задача заключается в обратном.