Первые подробности нового Battlefield — «олдскульные» классы и бесплатная королевская битва

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл ряд деталей новой игры во франшизе Battlefield. По его словам, события серии вновь развернутся в ближайшем будущем (2025-2030) и важную часть в сюжете будут играть новые технологии. На картах поместятся не более 64 игроков, зато в игру вернется система классов.

Важной частью проекта станет переработанная модель разрушаемости окружения. И, возможно, самое важное — параллельно основной игре другая студия разрабатывает условно-бесплатную «королевскую битву» на ее основе.