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29 февраля, 00:22

Star Citizen не выйдет? Разработчики симулятора-долгостроя разбегаются

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CIG

Невероятный бюджет и невероятные сроки — именно так можно описать разработку космического симулятора Star Citizen, продолжающуюся с 2012 года. Только при помощи игроков было собрано 667 с лишним миллионов долларов, однако конкретной даты релиза нет до сих пор.

Star Citizen. Авторы Star Citizen выпустили набор внутриигровых кораблей за 5,5 миллиона рублей

А сейчас выход игры стал еще менее вероятным — стало известно, что студия Cloud Imperium Games провела массовые увольнения, использовав в качестве предлога переезд в другой штат. В числе уволенных сотрудников оказался глава отдела по контролю качества, геймдиректор, продюсер и геймдизайнер.

Источник: gamesindustry.biz
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