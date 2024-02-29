Star Citizen не выйдет? Разработчики симулятора-долгостроя разбегаются

Невероятный бюджет и невероятные сроки — именно так можно описать разработку космического симулятора Star Citizen, продолжающуюся с 2012 года. Только при помощи игроков было собрано 667 с лишним миллионов долларов, однако конкретной даты релиза нет до сих пор.

А сейчас выход игры стал еще менее вероятным — стало известно, что студия Cloud Imperium Games провела массовые увольнения, использовав в качестве предлога переезд в другой штат. В числе уволенных сотрудников оказался глава отдела по контролю качества, геймдиректор, продюсер и геймдизайнер.