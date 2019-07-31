В США пройдет первый официальный PvP-турнир по Pokemon GO

На Pokеmon World Championships 2019 проведут первый официальный PvP-турнир по Pokemon GO. Он состоится 16 августа в Вашингтоне (США).

В соревновании поучаствуют руководитель и игровой дизайнер игры. Организаторы также пригласили на турнир блогеров UnlistedLeaf, Strawburry17, Yamada, Poke AK, PogoKieng. Последним участником станет один из случайных пользователей, подавших заявку на официальном сайте PWC.

Pokemon GO — бесплатная многопользовательская ролевая игра с элементами дополненной реальности, выпущенная в июле 2016 года. Ее релиз в России состоялся в сентябре 2018-го.

Pokemon World Championships 2019 проведут с 16 по 18 августа. Помимо турнира по Pokemon GO, в его рамках состоятся соревнования по Pokemon Trading Card Game, Pokemon Ultra Sun и Pokemon Ultra Moon.