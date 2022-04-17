В России появится свой магазин приложений на Android

Глава российского Gett Анатолий Сморгонский в группе с неизвестными IT-предпринимателями запустил российский аналог Google Play — Rumarket.

На данный момент в магазине доступно 16 приложений в число которых входят удаленные из Google Play приложения банков.

Сейчас представители Rumarket ведут переговоры более чем со 100 разработчиками приложений. Как будет монетизироваться магазин пока неизвестно, но уже есть информация о инвестициях в размере 100 миллионов рублей.