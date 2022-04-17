В Fortnite начался фестиваль музыки и искусств Coachella

C 14 апреля по 16 мая в игре Fortnite пройдет фестиваль музыки и искусств Coachella. В нем принимают участие более 30 артистов. 15 апреля также были добавлены первые предметы фестиваля — экипировка рокера и тусовщицы.

«Предлагаем проникнуться атмосферой фестиваля музыки и искусств Coachella в Fortnite: вас ждут отличные песни и стильные наряды! С сегодняшнего дня и до 16 мая включайте «Звёздное радио» в машине из «Весёлой поездки», чтобы услышать артистов, которые примут участие в Coachella в 2022 году.» — сказано на сайте разработчиков Fortnite.

Coachella — ежегодный крупнейший фестиваль музыки в США. Главными звездами фестиваля в этом году станут Билли Айлиш, Гарри Стайлс и The Weeknd.