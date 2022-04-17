В Call of Duty Warzone и Vanguard может появиться Годзилла

На днях в сеть вышел трейлер третьего сезона для Warzone и Vanguard. В конце ролика закадровый голос сообщает что герои столкнутся с «нечто черезмерно мощным с чем не помышляли столкнуться», после чего из аппаратуры доносится искаженный рев чудовища.

Фанаты учитывая предыдущие намеки от разработчиков Call of Duty в Твиттере считают что это намек на возможную коллаборацию со вселенной Годзиллы.

Call of Duty Vanguard — многопользовательская игра в жанре шутера от первого лица разработанная Sledgehammer games и изданная Activision.