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Сегодня, 11:20

В Call of Duty Warzone и Vanguard может появиться Годзилла

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В Call of Duty Warzone и Vanguard может появиться Годзилла.

На днях в сеть вышел трейлер третьего сезона для Warzone и Vanguard. В конце ролика закадровый голос сообщает что герои столкнутся с «нечто черезмерно мощным с чем не помышляли столкнуться», после чего из аппаратуры доносится искаженный рев чудовища.

Фанаты учитывая предыдущие намеки от разработчиков Call of Duty в Твиттере считают что это намек на возможную коллаборацию со вселенной Годзиллы.

Call of Duty Vanguard — многопользовательская игра в жанре шутера от первого лица разработанная Sledgehammer games и изданная Activision.

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