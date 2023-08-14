В «Мир танков» добавят Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов Гайдая

Казалось бы, какое отношение «Кавказская пленница» 1967 года имеет к играм? Как оказалось, самое прямое. Благодаря сотрудничеству с «Мосфильмом» в «Мире танков» появятся Трус, Бывалый и Балбес, персонажи комедий про Шурика. Они станут командирами танков с уникальными репликами.

Кабриолет из фильма про Шурика.

Кроме того, в игру добавят надписи с репликами из фильмов и скин для техники, стилизованный под тот самый красный кабриолет.

Похожий контент появится и в «Мир кораблей». Часть из всего перечисленного придется покупать, часть можно будет открыть бесплатно.