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В «Мир танков» добавят Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов Гайдая

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Мир танков.
Кабриолет из фильма про Шурика.
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Казалось бы, какое отношение «Кавказская пленница» 1967 года имеет к играм? Как оказалось, самое прямое. Благодаря сотрудничеству с «Мосфильмом» в «Мире танков» появятся Трус, Бывалый и Балбес, персонажи комедий про Шурика. Они станут командирами танков с уникальными репликами.

Кабриолет из фильма про Шурика.

Кроме того, в игру добавят надписи с репликами из фильмов и скин для техники, стилизованный под тот самый красный кабриолет.

Похожий контент появится и в «Мир кораблей». Часть из всего перечисленного придется покупать, часть можно будет открыть бесплатно.

Источник: rg.ru
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