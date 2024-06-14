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Спустя 124 года медаль Великобритании отдают французам. Выглядит как подарок МОК перед Олимпиадой

МОК пересмотрел результаты велогонки на Олимпиаде-1900 в Париже
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Велогонки на Олимпиаде-1900.
Фото International Olympic Committee
Спорное решение по пересмотру результатов Игр-1900.

Пересмотр результатов Олимпиад для МОК стал обычным делом. Наиболее частая причина — нарушение антидопинговых правил кем-то из медалистов Игр. Награды могут перераспределить и через 5, и через 10, и даже через 12 лет. Случаев очень много. Только в Париже этим летом пройдут 7 новых церемоний награждений перераспределенными медалями. В основном в списке награды Лондона-2012, но есть и бронза Игр в Сиднее-2000. Никого уже это не удивляет.

Однако сейчас, кажется, в организации дошли до абсурда. Спустя 124 года сам обладатель медали остался прежним, а вот страну, за которую он выступал, изменили.

Мсье или мистер?

Решение МОК принял в рамках заседания исполнительного комитета, которое проходит в швейцарской Лозанне. Медаль, о которой идет речь, выиграл велогонщик Ллойд Гильдебранд на Олимпиаде в Париже в 1900 году. Он стал вторым в гонке на 25 километров. Этот факт сомнений у Международного олимпийского комитета не вызывает.

Однако организацию смутила страна, за которую по всем документам выступал велогонщик. «Недавнее исследование пришло к выводу, что хотя Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Парижа 1900 года», — говорится в пресс-релизе на сайте МОК.

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В организации считают, что в случае с Гильдебрандом могла возникнуть путаница, так как порядок заявки раньше был другой: «Как это было нормой тогда, а также на нескольких более поздних Олимпийских играх, спортсменам нужно было только отправить номер своей лицензии, установленный национальной федерацией, в которой они участвовали в соревнованиях, и оплатить вступительные взносы для участия в Играх. Национальные олимпийские комитеты не были вовлечены в этот процесс, как сегодня».

На основании вышеозвученной информации (какие-то другие аргументы в пресс-релизе не указываются) медаль, которую завоевал Гильдебранд в Париже в 1900 году, будет зачислена Франции, а не Великобритании. Это будет указано в официальных отчетах тех Игр и в базе данных МОК.

Ллойд Гильдебранд (справа).

Ради чего?

Во всех интернет-источниках, в том числе в Википедии, указывается, что Ллойд родился 25 декабря 1870 года в Тоттенхэме, Великобритания. Однако МОК сообщает в пресс-релизе, что велогонщик был рожден и вырос во Франции. Не будем с этим спорить. Наверняка у исследователей Олимпийского комитета есть больший доступ к архивным документам, нежели просто интернет-поисковик (есть же, да?). Закроем глаза и на то, что имя и фамилия спортсмена ближе к Британским островам, а не к материку по другую сторону Ла-Манша. Так бывает.

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Вот только МОК сам признает, что Гильдебранд был подданым Великобритании. А разве это не основная причина считать медаль британской? Значит ли это, что условную медаль Даниила Медведева, которую он, надеемся, завоюет этим летом, через 124 года тоже перепишут на Францию? Он уже давно живет в Монте-Карло, редко заглядывая в Россию. Чего еще не хватает? Французской жены, которая была у Гильдебранда? Или, как велогонщик, умереть где-нибудь в Леваллуа-Перре?

Главное, зачем нужно было переписывать? Сам Ллойд Гильдебранд уже не может ни оспорить, ни, наоборот, порадоваться за восстановление исторической справедливости, если она есть. Медаль эта виртуальная, останется только в документах. И почему-то так совпало, что решение это МОК принимает за полтора месяца до Игр в Париже. Таким образом, эта виртуальная медаль выглядит подарком для французов перед домашней Олимпиадой.

Ладно бы это серебро действительно что-то решало с точки зрения общекомандного зачета Игр-1900. Однако тогда в Париже французы уверенно стали первыми, завоевав 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. Британцы были третьими, но сильно уступили хозяевам в количестве наград: 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых.

В истории Олимпиад был случай, когда медаль перераспределяли и через 50 лет. Но тот эпизод выглядит более адекватным. В 1974 году бронзу в прыжках с трамплина Игр 1924 года в Шамони, которую изначально выиграл норвежец Торлейф Хауг, отдали американцу норвежского происхождения Андерсу Хаугену. Дело в том, что судьи во время соревнований на первой зимней Олимпиаде ошиблись в подсчете очков. Результат Андерса был правильным, а Торлейфу накинули лишнего, что с опозданием в 50 лет выяснил норвежский историк спорта.

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Тогда 86-летний Хауген смог насладиться восстановлением справедливости. Его пригласили в Осло, где в торжественной атмосфере вручили бронзовую медаль. Причем награду Андерс получал из рук своей младшей дочери, что делало церемонию более трогательной и радостной. Но кого сейчас может обрадовать переписанная медаль Ллойда Гильдебранда?

МОК
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