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Сегодня, 19:30

Все хиты от Capcom можно будет купить за копейки, но придется немного подождать

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Resident Evil 4.
Фото Capcom

Capcom официально подтвердила, что все дорогие новинки от студии спустя пять лет будут стоить по 500-1000 рублей.

Dragons Dogma 2.
Фото Capcom

Такую политику ценообразования компания обозначила на десятилетие вперед. Цель — максимизировать продажи игр без регулярного участия в распродажах.

Под новые правила скоро могут попасть Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Dragon's Dogma, Monster Hunter: World и другие.

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