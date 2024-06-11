Все хиты от Capcom можно будет купить за копейки, но придется немного подождать

Capcom официально подтвердила, что все дорогие новинки от студии спустя пять лет будут стоить по 500-1000 рублей.

Dragons Dogma 2. Фото Capcom

Такую политику ценообразования компания обозначила на десятилетие вперед. Цель — максимизировать продажи игр без регулярного участия в распродажах.

Под новые правила скоро могут попасть Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Dragon's Dogma, Monster Hunter: World и другие.