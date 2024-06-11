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Сегодня, 14:15

Hamster Kombat небезопасен для россиян? Депутат КПРФ предупредил о рисках

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото Hamster Kombat

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что Hamster Kombat может быть опасной для пользователей.

Hamster Kombat. Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram

Связано это с тем, что игра и обещанная в ней криптовалюта никак не регулируются государством и финансовыми органами, соответственно, никто не может гарантировать безопасность пользователя и выплаты.

Фото Hamster Kombat

«Реально ли вообще разбогатеть на подобных играх? Конечно, это крайне маловероятно. Большинство игроков в лучшем случае получают эквивалент в нескольких сотен или пары тысяч рублей после конвертации виртуальных монеток. А для этого порой требуется колоссальное количество времени — целые дни и ночи за «добычей» этих монет», — подчеркнул депутат.

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