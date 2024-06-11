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Сегодня, 20:30

Первый геймплей Dragon Age: The Veilguard не порадовал игроков

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dragon Age: The Veilguard.
Фото EA

Electronic Arts показала первый геймплей новой Dragon Age: The Veilguard, который не очень порадовал фанатов серии.

Теперь игра более энергичная в плане боев и более линейная в плане сюжета — BioWare решила сделать упор на качестве миссий и второстепенных квестов, а не на их количестве. Стратегической частью боевой системы останутся уникальные способности семи играбельных компаньонов, которые могут погибнуть при неправильных поступках игрока.

Dragon Age: The Veilguard. Вышел первый трейлер по Dragon Age: The Veilguard — игра выйдет этой осенью

Игрокам очень не понравилась излишняя мультяшность игры — многие сравнивают Dragon Age: The Veilguard с Fortnite и League of Legends.

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