Hamster Kombat довел школьника до психиатрической лечебницы

Криптовалютный кликер Hamster Kombat продолжает захватывать умы игроков — и иногда это приводит к печальным последствиям.

Так, тюменский подросток по имени Дима оказался в психиатрической лечебнице, из-за того что уделял «хомяку» слишком много внимания.

Ночью 14-летний мальчик просыпался каждые три часа, чтобы покликать на хомяка. Все это привело к бессоннице и, в конечном итоге, галлюцинациям. Сообщается, что сейчас состояние Димы стабильно.