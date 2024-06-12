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Сегодня, 17:20

Hamster Kombat довел школьника до психиатрической лечебницы

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Криптовалютный кликер Hamster Kombat продолжает захватывать умы игроков — и иногда это приводит к печальным последствиям.

Так, тюменский подросток по имени Дима оказался в психиатрической лечебнице, из-за того что уделял «хомяку» слишком много внимания.

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Ночью 14-летний мальчик просыпался каждые три часа, чтобы покликать на хомяка. Все это привело к бессоннице и, в конечном итоге, галлюцинациям. Сообщается, что сейчас состояние Димы стабильно.

Источник: TG-канал KOSTI
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