Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 15:10

Раскрыты характеристики новых видеокарт NVIDIA — RTX 5060 разочаровывает

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный инсайдер под ником kopite7kimi поделился некоторыми характеристиками нового поколения видеокарт NVIDIA. Точнее, речь идет о спецификациях, которые не соотносены с конкретными моделями видеокарт. Но поскольку речь идет о похожих названиях чипов, то можно приблизительно соотнести характеристики с новыми моделями:

NVIDIA GeForce 4090. Новые видеокарты от NVIDIA и AMD не выйдут до конца 2024 года

RTX 5090: GB202 12х8 512-bit GDDR7 — 192 блока SM, 24 576 ядер CUDA
RTX 5080: GB203 7х6 256-bit GDDR7 — 84 блока SM, 10 572 ядра CUDA
RTX 5070: GB205 5х5 192-bit GDDR7 — 50 блоков SM, 6400 ядер CUDA
RTX 5060 Ti: GB206 3х6 128-bit GDDR7 — 36 блоков SM, 4608 ядер CUDA
RTX 5060: GB207 2х5 128-bit GDDR6 — 20 блоков SM, 2560 ядер CUDA

Сильнее всего разочаровывает «народная» RTX 5060 — она не получит новой памяти GDDR7, а количество ядер CUDA в ней даже меньше, чем в RTX 4060, — 2560 против 3072. Зато старшая модель выделяется 512-битной шиной памяти и значительно возросшим количеством ядер.

Источник: iXBT
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: Максименко собрал пять первых мест в голосовании футболистов «Спартака»
Украинская прыгунья Магучих оскорбила бывшую россиянку Куличенко
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На iOS 18 будет возможность поставить лимит заряда

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости