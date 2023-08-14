Аналитики советуют пропустить iPhone 15, так как смартфон будет мало чем отличаться от iPhone 14

Инсайдер под ником URedditor сделал обескураживающее заявление. По его словам, iPhone 15 можно смело пропускать, ведь вместо чего-то нового и крутого покупатели получат «iPhone 14 Pro, но похуже и с Type-C». Если верить URedditor, настоящие инновации произойдут уже в 16 модели.

Официальный анонс iPhone 15 произойдет 13 сентября 2023 года на ежегодной презентации Apple. Совсем недавно мы рассказывали о советах экспертов насчет времени покупки нового iPhone.

Ранее эксперты назвали лучшее время для покупки iPhone 15.