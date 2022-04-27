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Сегодня, 12:02

В Call of Duty: Vanguard добавили обновленную версию античита Ricochet

Пьеретта АРКАН
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В Call of Duty: Vanguard добавили обновленную версию античита Ricochet.

Activision анонсировала собственный античит для Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard еще в октябре прошлого года. Драйвер, получивший звучное название Ricochet Anti-Cheat («Античит Рикошет»), призван повысить безопасность и помочь отлавливать нечестных игроков, в том числе путем отслеживания манипуляций с файлами.

Теперь и Call of Duty: Vanguard получила новейшую версию программы со всеми обновлениями, внесенными после ее запуска в Warzone в декабре прошлого года.

Авторы Ricochet заверили, что продолжают ежедневную борьбу с читерами. Только за последний месяц свое наказание получили 54 тысяч игроков.

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