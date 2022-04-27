2K Games работает над «конкурентом» Rocket League

Источники интернет-издания Exputer сообщили журналистам, что студия 2K Games работает над новой игрой под названием Gravity Goal, которая призвана конкурировать с Rocket League.

Основная отличительная черта проекта — управление мотоциклами, подобными футуристичной и энергичной атмосферой ярких цветов TRON, а не автомобилями.

А также игроки смогут использовать «диски» для нанесения урона команде противника. Они выглядят как хоккейные шайбы с яркими светодиодными огнями, которые заставляют автомобиль противоположной команды либо останавливаться, либо замедляться при попадании в них. Матчи будут состоять из 1х1, 2х2 или 3х3 игроков.

Gravity Goal находится в закрытой альфа-версии с конца прошлого года, поэтому вполне возможно, что игра может быть анонсирована в ближайшие месяцы.