The Day Before от русской студии в центре скандала — разработчиков обвиняют в плагиате трейлера GTA

Якутскую студию Fntastic обвиняют в плагиате из-за трейлера The Day Before — в нем нашли большие сходства с трейлерами игр от Rockstar.

The Day Before. Фото Fntastic

Трейлер похож не только кадрами и общим монтажом, но и отдельными фразами и даже дикторским голосом. В видео игроки нашли вставки, похожие на трейлер GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077.

The Day Before — MMO-песочница, в которой игрокам придется выживать в пост-апокалиптическом мире, похожем на мир The Last Of Us и The Division. Ранний доступ игры начнется уже 7 декабря 2023 года.