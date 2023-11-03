«Аквариус» начала серийное производство российских мониторов

Российская компания «Аквариус» заявила о начале серийного производства российских мониторов.

Монитор Aquaris. Фото Акварис

Всего в офисной линейке будет две модели — с диагональю в 27 и 23.8 дюймов. Обе обладают антибликовым покрытием, Full HD с поддержкой технологии Low Blue Light, FreeSync и Flicker Free. У обеих моделей — безрамочный дизайн.

Производство мониторов уже началось — они внесены в единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России.