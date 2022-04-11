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Сегодня, 21:21

AS Monaco Gambit победила Hydra на Winline D2CL Season 9

Пьеретта АРКАН
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Команда AS Monaco Gambit.

Российская команда AS Monaco Gambit обыграла состав из Киргизии Hydra в группе А на Winline Dota 2 Champions League Season 9. Со счетом 2:0 Gambit получил свою третью победу за сезон, и лидирующую позицию в турнирной сетке.

Hydra же теперь расположилась на втором месте с результатом в 9 очков за 4 матча. Последней в тройке лидеров, значится команда KA4KANARSKIE CYXARIKI с 6 очками за 3 матча.

Турнир Winline Dota 2 Champions League Season 9 проходит с 4 по 22 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

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