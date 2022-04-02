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Logitech приостанавливает работу в России

Пьеретта АРКАН
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Logitech приостанавливает работу в России.

В своем пресс-релизе на официальном сайте швейцарская компания Logitech, известная своей компьютерной периферией, объявила о решении уйти из России.

Официальные поставки в страну приостанавливаются. На сколько возрастут цены у неофициальных поставщиков будет известно в ближайшее время. Гарантийные обязательства на подобную технику, скорее всего, тоже будут приостановлены.

Компьютерные устройства этой фирмы пользовались всегда огромным спросом среди геймеров и офисных сотрудников.

Ранее, продажи Logitech в 2021 финансовом году были самыми высокими за всю историю, объём продаж составил 5,25 миллиарда долларов, что на 76% превысило показатели предыдущего года.

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