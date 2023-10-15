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Симпла выгораживают родственники? Стало известно, почему снайпер NAVI не выступит на IEM Sydney

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Александр s1mple Костылев.
Фото Global Esports News

Брат Симпла рассказал, почему тот не появится на IEM Sydney 2023.

«Саша не поехал, потому что у него проблемы с документами, не более. Не накручивайте бигуди там. Я помогал Саше документы сделать, но мы не успели», — заявил Алексей Костылев.

S1mple. Симпл пропустит важный турнир по Counter-Strike 2 — снайпер NAVI виноват в этом сам

Ранее появилась информация, что NAVI заменят своего главного снайпера, из-за того что тот не смог приехать в Сидней на крупный чемпионат, так как опоздал на самолет. Его место займет тренер команды Андрей B1ad3 Городенский.

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