Киберспортсмены массово жалуются на Counter-Strike 2 — игру обвиняют в багах и читерах

Киберспортивная сцена все больше недовольна Counter-Strike 2 — про-игроки жалуются на засилье багов и читеров в шутере.

23-летний эстонский киберспортсмен FaZe Clan Робин «ropz» Коль очень нелестно высказался об анти-чит системе Valve, в то время, как сама компания заявляет, что их анти-чит система — одна из самых передовых на данный момент:

«Состояние анти-чита в CS 2 на данный момент — это шутка», заявил ropz.

О состоянии Counter-Strike 2 также высказался главный снайпер команды NAVI — Александр «s1mple» Костылев:

«Я могу точно сказать, что если вы хотите стать профессиональным игроком в CS 2, у вас еще есть три месяца. Не играйте в эту (очень плохую) игру, ждите патчей», — написал Костылев в социальных сетях.