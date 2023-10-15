Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:15

Симпл пропустит важный турнир по Counter-Strike 2 — снайпер NAVI виноват в этом сам

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
S1mple.
Фото Luc Bouchon

Главный снайпер NAVI Александр «s1mple» Костылев не появится на важном турнире IEM Sydney 2023.

По слухам, он пропустил самолет до Сиднея из-за того, что загулял. Официальных подтверждений этому пока нет.

Место Александра займет тренер команды Андрей «B1ad3» Городенский — это будет первый матч киберспортсмена с 2018 года.
IEM Sydney 2023 пройдет с 16 по 22 октября. Шестнадцать команд поборятся за 250 тысяч долларов.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Алкоголь в любых дозировках — это яд». Большое интервью тренера «Торпедо» — о Ларионове, питании и хейте
Рублев победил Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Шанхае
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

DLC-бойцы для Mortal Kombat 1 выйдут уже в ноябре — первым показали Омни-мэна
Новости
RSS RSS
Все новости