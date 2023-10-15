Симпл пропустит важный турнир по Counter-Strike 2 — снайпер NAVI виноват в этом сам

Главный снайпер NAVI Александр «s1mple» Костылев не появится на важном турнире IEM Sydney 2023.

По слухам, он пропустил самолет до Сиднея из-за того, что загулял. Официальных подтверждений этому пока нет.

Место Александра займет тренер команды Андрей «B1ad3» Городенский — это будет первый матч киберспортсмена с 2018 года.

IEM Sydney 2023 пройдет с 16 по 22 октября. Шестнадцать команд поборятся за 250 тысяч долларов.