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Рыхторов — о Counter-Strike 2: «Не очень понравилась фишка со смоками»

Алина Савинова
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Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов высказался об анонсе Counter-Strike 2.

«Лично я не тестировал Counter-Strike 2, у меня ее нет. Но единственное, что не очень понравилось — это фишка со смоками. Остальное, вроде, все нормально. Хотя еще с ногами сомнительно. Мне кажется, это будет немного мешать, особенно на картах, где нужно смотреть вниз под себя», — приводит Metaratings.ru слова Рыхторова.

22 марта Valve официально анонсировала Counter-Strike 2. Релиз обновленной версии шутера должен состояться летом 2023 года. Тестирование Counter-Strike 2 уже началось.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-o-counter-strike-2-ne-ochen-ponravilas-fishka-so-smokami-237776/
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