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Сегодня, 13:57

Для Elden Ring вышел патч с добавлением рейтрейсинга

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Elden Ring получила обновление с добавлением технологии трассировки лучей.

Патч уже доступен на ПК и консолях, но полного описания изменений еще нет. Датамайнер Лэнс Макдональд продемонстрировал, что лучше всего обновление заметно в прорисовке растительности. При этом он отметил, что после патча у него серьезна снизилась производительность.

Elden Ring была выпущена в феврале 2022 года. Она завоевала 324 награды «Лучшая игра года» от разных изданий.

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