Для Elden Ring вышел патч с добавлением рейтрейсинга

Elden Ring получила обновление с добавлением технологии трассировки лучей.

Патч уже доступен на ПК и консолях, но полного описания изменений еще нет. Датамайнер Лэнс Макдональд продемонстрировал, что лучше всего обновление заметно в прорисовке растительности. При этом он отметил, что после патча у него серьезна снизилась производительность.

Elden Ring была выпущена в феврале 2022 года. Она завоевала 324 награды «Лучшая игра года» от разных изданий.