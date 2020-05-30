Руководство Team SoloMid оштрафовало игрока по Fortnite за оскорбление соперников

Генеральный директор Team SoloMid Энди «Reginald» Дин выступил с официальным заявлением к комьюнити Fortnite, в котором объяснил позицию клуба по ситуации с Энтони «ZexRow» Коландро. По словам Дина, за поведение на стриме Тайлера «Ninja» Блевинса игрока оштрафуют на месячную зарплату, а повторный инцидент с его участием приведет к исключению из клуба.

29 мая ZexRow оказался в центре скандала, когда грубо оскорбил участников первого турнира серии Ninja Battles Featuring Fortnite, в котором он стал победителем. Это случилось во время послематчевого интервью на канале «Ninja». Комьюнити было возмущено таким поведением киберспортсмена, а «Ninja» забанил его на всех своих будущих турнирах.