Российские ретейлеры заверили покупателей, что запасов техники достаточно

Представители крупных российских торговых сетей прокомментировали свою работу в разговоре с изданием «Известия». По их словам магазины все еще получают поставки из-за рубежа, несмотря на продолжающиеся трудности с логистикой. Также многие оценивают, что запасов ноутбуков и другой компьютерной техники достаточно, чтобы удовлетворить весь покупательский спрос.

«Мы стремимся предоставить покупателям максимально широкий выбор техники, в том числе компьютерной, как через прямой диалог с вендорами, так и через привлечение ассортимента на наш маркетплейс электроники. В текущей ситуации мы адаптируем бизнес-процессы относительно доступа к глобальным поставкам и взаимодействия с вендорами. Сейчас у нас достаточный запас по ноутбукам и другой компьютерной технике, чтобы в полном объеме удовлетворить покупательский спрос, и он пополняется», — рассказали представители «М.Видео — Эльдорадо».

«Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются. Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем. Сейчас в «Ситилинке» представлен широкий ассортимент комплектующих для ПК, компьютеров и ноутбуков», — пояснили представители «Ситилинка».