Patsi после победы: «Мы понимаем, что аутсайдеры, но нам комфортно выступать с этой позиции»

Игрок российской команды Team Spirit по CS:GO Роберт Patsi Исянов дал комментарии о выходе своей команды в стадию «легенд» на турнире PGL Major Antwerp 2022 в интервью для HLTV.org.

Он отметил, что команда довольна своими результатами и готова выступать наравне с командами на тир-1 сцене, но на данный момент TS комфортно выступать без давления, когда соперники недооценивают Team Spirit.

«Я очень рад нашим результатам, но в то же время я чувствую, что нам нужно больше сконцентрироваться. Нам предстоит показать себя против всех элитных команд мира, и мы хотим дать им бой. Прямо сейчас у нас нет никаких ожиданий, но мы чувствуем, что сейчас очень близки к тир-1 сцене, где разница между командами не так уж велика. Вот почему мы чувствуем, что можем обыграть большинство коллективов. Мы много тренировались, мы уверены в себе, но мы также понимаем, что являемся аутсайдерами, и нам комфортно выступать с этой позиции». — поделился впечатлениями от прохода в «Легенды» на мейджоре рифлер команды Team Spirit Роберт Patsi Исянов.

В среду, 11 мая, команда Team Spirit прошли на Legends стадию мейджора, одолев Astralis