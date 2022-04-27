Ритейлеры отмечают постепенную стабилизацию на рынке компьютерной техники

Руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Наталья Селихова дала комментарий о динамике цен и ситуации с запасом компьютеров и комплектующих.

Представитель магазина отмечает, что продавцы уже перестроили логистические цепочки. Кроме того, сейчас на площадке есть запасы товаров: доступны компьютерная техника и различные комплектующие всех брендов.

По словам Селиховой, категория компьютерной техники для гейминга стабильно находится в лидерах продаж.

«Довольно активно цены начали расти в марте, а уже в начале апреля стабилизировались. При этом в категории электроники сейчас замечается существенное снижение цен. Так, ноутбуки и планшеты стали дешевле на 22%.» — рассказала представитель магазина в комментарии для «Игромании».