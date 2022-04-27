Стало известно, как гарантированно получить доступ к бета-версии Overwatch 2

Приглашение на закрытую бету мультиплеера Overwatch 2 на данный момент получили небольшое количество игроков. Но все желающие смогут получить доступ к тестированию за просмотр трансляций на Twitch (даже те, кто не покупал первую часть).

Чтобы получить Twitch Drops и доступ к Overwatch 2, нужно:

— привязать учетную запись Battle.net к аккаунту Twitch в настройках;

— посмотреть трансляции партнеров Overwatch 2 на Twitch в течение четырех часов в период с 27 апреля 20.00 по 28 апреля 04.00 по московскому времени;

— время просмотра накапливается вне зависимости от того, какой канал смотреть;

— оповещение о том, что доступ к бета-версии появился, отобразится в центре уведомлений на Twitch. После этого в Battle.net можно будет загрузить клиент Overwatch 2.

У желающих получить приглашение на бета-версию будет восемь часов, чтобы сделать это. В другие дни Blizzard не станет проводить акцию.

Для игры в бета-версию Overwatch 2 не обязательно обладать первой частью. Опробовать шутер получится за счет бесплатной пробной версии Overwatch.

Полный список партнеров, где желающие могут посмотреть трансляцию, опубликован на официальном сайте.