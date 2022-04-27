Virtus.pro обыграла CIS Rejects в в четвертьфинале Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2

Virtus.pro победила CIS Rejects со счетом 2:1 в четвертьфинале верхней сетки плей-офф Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для СНГ. Virtus.pro прошла в полуфинал турнира, где встретится с победителем из пары PuckChamp — Mind Games.

Команда CIS Rejects продолжит выступление на турнире в нижней сетке плей?офф.

Встречи первого дивизиона DPC 2021/2022 для СНГ проходят с 27 апреля по 1 мая в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 102,5 тысяч долларов и 920 очков Dota Pro Circuit.

Ранее «Рожденные побеждать» обыграли HellRaisers.