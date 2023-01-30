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Сегодня, 13:18

KingR: «Практически в каждой команде в первом дивизионе СНГ сейчас очень потные мидеры»

Алина Савинова
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ринат KingR Абдуллин высказался о вылете Team Secret из высшего дивизиона DPC.

«Team Secret и Nigma Galaxy были на диком спаде. Nigma Galaxy смогла камбекнуть, Team Secret — нет. Скорее всего, решафлы, уход Nisha очень сильно ударили по команде, потерю нужно как-то компенсировать. Во втором дивизионе попроще будет, но нужно делать замены с расчетом на летний сезон, в том числе чтобы после возвращения (возможного) суметь побороться за очки и за выход на мейджор», — приводит Metaratings.ru слова Абдуллина.

Также он ответил на вопрос, стоит ли ждать Marl1ne в других командах после вылета Nemiga Gaming из высшей лиги СНГ.

«Да неясно на самом деле. Сам Marl1ne не думаю, что сыроват, он может делать отличный импакт в любой команде. Единственная проблема в том, что практически в каждой команде в первом дивизионе СНГ сейчас очень потные мидеры. Так что посмотрим», — добавил бывший игрок.

Team Secret по итогам первого сезона Dota Pro Circuit 2023 заняла 7-8-е место в турнирной таблице и вылетела из высшего дивизиона Западной Европы.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kingr-v-sng-seichas-ochen-potnye-midery-223845/
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