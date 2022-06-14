Ugin раскрыл планы B8 на будущее состава по CS:GO

Спортивный директор B8 Евгений ugin Ерофеев поделился подробностями о своих обязанностях, а также сравнил текущую работу с деятельностью в Natus Vincere.

«Да, верно, я сейчас с B8. Обязанности перечислять не буду, их очень много. Организация еще молодая и приходится делать много всего. Скажу только, что моя основная ответственность — высокий спортивный результат. Я должен делать много всего, чтобы наши составы развивались и поднимались по рейтингам вверх к тир-1 командам. Но ответственности, стрессов и сложных решений у меня, конечно, гораздо больше сейчас, чем в NaVi. Работа в Natus Vincere — совсем другое», — приводит слова Ерофеева Cybersport.Metaratings.ru.

Также ugin обозначил планы организации касательно состава B8 по CS:GO:

«Мы планируем полностью построить европейский англоговорящий состав, т. к. как организация перебралась в Европу в связи с последними событиями», — отметил Ерофеев.

Напомним, что B8 приняла участие в открытой квалификации к RMR-турниру для Европы. Коллектив занял 5-8 строчку в отборочных и пропустил соревнование. 2 июня команда заняла аналогичное место на CEE Champions 2022.