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Сегодня, 14:15

Разработка The Elder Scrolls 6 наконец-то началась как следует

Богдан Виноградов
Корреспондент
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The Elder Scrolls 6.
Фото Bethesda Softworks

Пит Хайнс, один из главных сотрудников Bethesda, порадовал фанатов The Elder Scrolls — шестая часть этой серии наконец-то вышла из препродакшена. Теперь игра находится на стадии разработки, пусть и очень ранней.

Увы, это не значит, что фанаты смогут вернуться в Тамриэль в обозримом будущем. Хайнс подчеркнул, что «в ближайшие годы» основное внимание будет уделяться Starfield, релиз которой состоится уже совсем скоро, 6 сентября 2023 года.

Владимир Салл, Starfield. Темнокожий русский по имени Владимир будет одним из компаньонов в Starfield

Источник: DTF
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