Разработка The Elder Scrolls 6 наконец-то началась как следует

Пит Хайнс, один из главных сотрудников Bethesda, порадовал фанатов The Elder Scrolls — шестая часть этой серии наконец-то вышла из препродакшена. Теперь игра находится на стадии разработки, пусть и очень ранней.

Увы, это не значит, что фанаты смогут вернуться в Тамриэль в обозримом будущем. Хайнс подчеркнул, что «в ближайшие годы» основное внимание будет уделяться Starfield, релиз которой состоится уже совсем скоро, 6 сентября 2023 года.