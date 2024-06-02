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Сегодня, 16:45

Разработчик из России портирует GTA: Vice City Stories с PSP на ПК

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA: Vice City Stories.
Фото Rockstar Games

Проект GTA: Vice City Stories PC, разрабатываемый русским разработчиком-одиночкой, находится в активной стадии бета-тестирования.

GTA: Vice City Stories.
Фото Rockstar Games

Ранее GTA: Vice City Stories была эксклюзивом для PlayStation 2 и PSP, однако теперь в игру с удобством можно поиграть на ПК.

Игра полностью адаптирована под управление клавиатурой и мышью, почищена от багов оригинальной версии, а также доступна для игры с высоким разрешением игры. Попробовать игру можно бесплатно.

GTA: Vice City Stories.
Фото Rockstar Games

GTA: Vice City Stories — приквел к оригинальной игре, который раскрывает историю персонажей и города до начала истории Томми Версетти.

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