Разработчик из России портирует GTA: Vice City Stories с PSP на ПК
Проект GTA: Vice City Stories PC, разрабатываемый русским разработчиком-одиночкой, находится в активной стадии бета-тестирования.
GTA: Vice City Stories.
Фото Rockstar Games
Ранее GTA: Vice City Stories была эксклюзивом для PlayStation 2 и PSP, однако теперь в игру с удобством можно поиграть на ПК.
Игра полностью адаптирована под управление клавиатурой и мышью, почищена от багов оригинальной версии, а также доступна для игры с высоким разрешением игры. Попробовать игру можно бесплатно.
GTA: Vice City Stories.
Фото Rockstar Games
GTA: Vice City Stories — приквел к оригинальной игре, который раскрывает историю персонажей и города до начала истории Томми Версетти.
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