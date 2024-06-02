Разработчики League of Legends загоняют своих игроков в долги из-за скина

Игроки в League of Legends берут кредиты, чтобы оплатить премиальный скин, стоимостью в 40 тысяч рублей.

League of Legends. Фото Riot Games

Облик для Ари сделан в сотрудничестве с киберспортсменом Faker — вместе с покупкой такого набора геймеры получали 100 уровней боевого пропуска, сам облик и несколько визуальных эффектов добивания.

Сторонние продавцы игровой валюты жалуются, что игроки влезают в долги на 3-6 месяцев, чтобы купить этот набор.