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Сегодня, 21:40

Разработчики League of Legends загоняют своих игроков в долги из-за скина

Владислав Шалганов
Корреспондент
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League of Legends.
Фото Riot Games

Игроки в League of Legends берут кредиты, чтобы оплатить премиальный скин, стоимостью в 40 тысяч рублей.

League of Legends.
Фото Riot Games

Облик для Ари сделан в сотрудничестве с киберспортсменом Faker — вместе с покупкой такого набора геймеры получали 100 уровней боевого пропуска, сам облик и несколько визуальных эффектов добивания.

Сторонние продавцы игровой валюты жалуются, что игроки влезают в долги на 3-6 месяцев, чтобы купить этот набор.

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