MrBeast стал самым популярным ютубером в мире — парень обогнал все каналы на платформе

Джимми Дональдсон набрал 267 миллионов подписчиков и стал самым популярным ютубером в мире.

MrBeast. Фото Rolling Stones

Каналу MrBeast удалось даже обогнать ранее непобедимый канал индийского музыкального лейбла T-Series.

Джимми устраивает различные челленджи, эксперименты и развлекательные программы. Самый просматриваемый ролик на канале MrBeast — «Игра в кальмара в реальной жизни». Видео набрало 615 миллионов просмотров.