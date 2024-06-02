MrBeast стал самым популярным ютубером в мире — парень обогнал все каналы на платформе
Джимми Дональдсон набрал 267 миллионов подписчиков и стал самым популярным ютубером в мире.
MrBeast.
Фото Rolling Stones
Каналу MrBeast удалось даже обогнать ранее непобедимый канал индийского музыкального лейбла T-Series.
Джимми устраивает различные челленджи, эксперименты и развлекательные программы. Самый просматриваемый ролик на канале MrBeast — «Игра в кальмара в реальной жизни». Видео набрало 615 миллионов просмотров.
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