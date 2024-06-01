Ремейк Silent Hill 2 расстроил геймеров — им не понравилась внешность героини

Ремейк Silent Hill 2 расстроил геймеров не только сомнительным качеством графики, но и изменением образа привычных персонажей. Так, больше всего не понравилась фанатам Анжела Ороско — девушка явно пополнела, и в целом стала гораздо меньше напоминать мрачноватый образ из оригинальной игры.

Фото Konami

Некоторые уже успели обвинить в изменениях печально известную корпорацию Sweet Baby Inc — консультантов по разнообразию и политкорректности, которые работали с разработчиками ремейка.