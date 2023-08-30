Темнокожий русский по имени Владимир будет одним из компаньонов в Starfield

Разработчики Starfield рассказали подробнее об одном из персонажей, который уже мелькал в одной из презентаций — бывшем пирате Владимире Салле.

Когда-то он был членом преступного «Багрового флота» и «совершал поступки, которыми не гордится». Но затем Владимир стал частью исследовательской организации «Созвездие», играющей центральную роль в сюжете игры.

Почему он привлек внимание? Потому что внушительных размеров темнокожий мужчина носит тельняшку и говорит с заметным русским акцентом. Похоже, в далеком будущем именно так может выглядеть российский астронавт.