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Сегодня, 14:40

Названы 10 самых популярных видеокарт в Steam за май 2024 года — в топе нет ни одной карты от AMD

Владислав Шалганов
Корреспондент
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RTX 3060 Ti.
Фото GeForce

Карты NVIDIA используют три четверти игроков в Steam. В рейтинге видеокарт лидирует GeForce RTX 3060.

Топ видеокарт в Steam.
Фото Соцсети

Весь топ-10 заняли карточки от NVIDIA, и почти все они, за исключением мобильных RTX 3060 Laptop иRTX 4060 Laptop, за месяц упрочили свои позиции.

Общая доля видеокарт NVIDIA составляет 76,18%. Доля видеокарт AMD среди пользователей — 15,96%, ускорителями Intel пользуется 7,62% геймеров Steam.

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