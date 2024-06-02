Названы 10 самых популярных видеокарт в Steam за май 2024 года — в топе нет ни одной карты от AMD
Карты NVIDIA используют три четверти игроков в Steam. В рейтинге видеокарт лидирует GeForce RTX 3060.
Топ видеокарт в Steam.
Фото Соцсети
Весь топ-10 заняли карточки от NVIDIA, и почти все они, за исключением мобильных RTX 3060 Laptop иRTX 4060 Laptop, за месяц упрочили свои позиции.
Общая доля видеокарт NVIDIA составляет 76,18%. Доля видеокарт AMD среди пользователей — 15,96%, ускорителями Intel пользуется 7,62% геймеров Steam.
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