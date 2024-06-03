Источник: Черчесов прилетел в Астану для подписания контракта со сборной Казахстана

Российский тренер Станислав Черчесов прилетел в Астану, сообщает Metaratings.kz. Специалист был замечен в Доме футбола.

По данным источника, он в ближайшее время подпишет контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

В воскресенье, 2 июня, президент организации Адлет Барменкулов заявил, что 60-летний россиянин является основным кандидатом на пост. Сам тренер сообщил, что с ним никто не связывался по поводу назначения.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

В пятницу, 31 мая Казахстанская федерация футбола сообщила, что Магомед Адиев, тренировавший сборную страны с апреля 2022 года, покидает свой пост и сосредоточится на работе в «Ахмате».