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Сегодня, 21:25

В Wuthering Waves все-таки будет русский язык? Игра появилась в российском аналоге Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Wuthering Waves.
Фото Kuro Games

В облачном сервисе VK Play теперь можно поиграть в Wuthering Waves — аниме-экшен с элементами гача.

Wuthering Waves.
Фото Kuro Games

Пока что у игры нет официального перевода на русский язык, однако страничка Wuthering Waves в VK Play полностью локализирована.

Wuthering Waves. Очередной клон Genshin Impact или шедевр? Что такое Wuthering Waves

Официального ответа на этот вопрос от VK Play пока нет, однако, может быть, он появится позже. Ранее разработчики Wuthering Waves запустили русскоязычный канал на официальном дискорд-сервере.

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