В Wuthering Waves все-таки будет русский язык? Игра появилась в российском аналоге Steam

В облачном сервисе VK Play теперь можно поиграть в Wuthering Waves — аниме-экшен с элементами гача.

Wuthering Waves. Фото Kuro Games

Пока что у игры нет официального перевода на русский язык, однако страничка Wuthering Waves в VK Play полностью локализирована.

Официального ответа на этот вопрос от VK Play пока нет, однако, может быть, он появится позже. Ранее разработчики Wuthering Waves запустили русскоязычный канал на официальном дискорд-сервере.