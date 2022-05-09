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Сегодня, 10:48

Разработчики Genshin Impact представят новый проект 13 мая

Пьеретта АРКАН
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Разработчики Genshin Impact представят новый проект 13 мая.

В следующую пятницу студия HoYoverse готовится анонсировать свою новую игру, которая может оказаться «паранормальным шутером в открытом мире» под названием Zenless Zone Zero.

Уже был создан Twitter-аккаунт и сайт с отсчетом времени по телевизору к выходу трейлера 13 мая текущего года. На сайте можно запустить два «ролика» — на втором и пятом каналах. В первом случае рассказывают о произошедшей в городе катастрофе — появлении некой «дыры-купола», из-за которой началась эвакуация местных жителей.

Также студия искала сотрудников с опытом разработки игр, связанных с транспортными средствами, что может намекать на королевскую-битву.

Zenless Zone Zero — новая AAA игра создаваемая совместно с Nvidia. Впервые она была представлена на GTC 2019 под названием Project X. Игра останется верной фокусу HoYoverse, войдя в новый жанр. По слухам, игра представляет из себя шутер сделанный на Unreal Engine 4.

Источник: https://twitter.com/ZZZ_EN/status/1523150703006523393
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