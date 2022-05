Team Liquid стала чемпионом Gamers Without Borders 2022

Team Liquid победила команду Tundra Esports в гранд-финале Gamers Without Borders 2022 по Dota 2 для Европы и СНГ. Матч закончился со счетом 2:1.

Победители заработалb 350 тысяч долларов и слот на предстоящем чемпионате GWB.

Gamers Without Borders 2022 для Европы и СНГ прошел с 4 по 8 мая в онлайне. Команды разыграли слот на LAN-турнире в столице Саудовской Аравии c призовым фондом в 3,2 миллиона долларов.

