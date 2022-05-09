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Сегодня, 11:12

Spotify запускает мир в метавселенной Roblox

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Spotify запускает мир в метавселенной Roblox.

В рамках нового эвента музыкальный стриминговый сервис Spotify анонсировал собственный мир в игре Roblox под названием Spotify Island.

В этом виртуальном аудио-оазисе пользователи смогут объединяться для совместного создания музыки, общаться с другими игроками и артистами. Например, у любителей K-Pop будет возможность исследовать K-Park и пообщаться с артистами Stray Kids и SUNMI.

Также, выполняя интерактивные задания, можно получить доступ к эксклюзивному контенту и бесплатным товарам в свой инвентарь.

B Spotify обещают, что весь остров будет включать в себя множество музыкальных пасхалок, поэтому изучать его будет максимально интересно.

Источник: https://www.roblox.com/spotify
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