Правительство собирается ввести новый сбор на электронику — цены вновь вырастут

Как сообщает «Парламентская газета», в Совете Федерации предложили ввести утилизационный сбор на определенную электронику — планшеты, смартфоны, видеокамеры и так далее. Этот сбор будет относиться и к отечественной продукции, но в этом случае его начнут собирать только со второго года и расценки будут куда более щадящими.

Полученные таким образом средства будут распределены на поддержку отечественной промышленности. Разумеется, для конечного покупателя это выльется в повышение розничных цен. Вероятно, предложение вступит в силу к концу следующего года — уже сейчас известно, что Министерство промышленности РФ им «заинтересовалось».