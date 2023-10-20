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Российские смартфоны на ОС «Аврора» появятся на витринах уже в ноябре

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Первые смартфоны на отечественной операционной системе «Аврора» появятся в продаже уже в следующем месяце. Предполагается, что недорогие мобильные телефоны от фирм «Байтэрг», «Аквариус» и Fplus займут нижний ценовой сегмент «до 20 тысяч рублей».

Фото https://auroraos.ru/
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В будущем цена на устройства может вырасти из-за изменения льготных условий предоставления лицензии на операционную систему. Впрочем, вряд ли это серьезно отразится на продажах — новые смартфоны ориентированы не столько на обычного потребителя, сколько для государственных учреждений и заинтересованных частных фирм.

Разумеется, производители задумываются и о выходе на более широкий рынок, но условий для этого сейчас нет — конкурировать с Android и iOS невозможно.

Источник: Коммерсант
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